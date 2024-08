En una temporada de hace años de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a sus vecinos si tenían a alguien que le ayudara con las tareas de la casa. "Hasta hace un año tenía todas, ahora por semana viene una y los domingos viene otra chica que trabaja en casa de una hija mía", afirmó una mujer de barrio rico, que destacó que se le "había olvidado una persona" que llegaba, a veces, de Rumanía 15 días o un mes para ayudarle en Navidad, Nochebuena o Reyes.

Sin embargo, en el barrio obrero las declaraciones fueron completamente diferentes. Una vecina aseguró que no tenía empleada del hogar, pero no por falta de ganas sino porque no podía "pagarlo": "Si no trabajando, evidentemente, me gustaría tener a alguien que me ayudara". "Tengo un marido y una hija que no, cuando ya me ven con la lengua fuera se apiadan de mí, pero si no, no", se quejó la mujer, que contó cómo la crisis había afectado a ello: "La crisis me los ha malacostumbrado, antes de la crisis me ayudaban".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.