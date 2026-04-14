Una mujer pone en evidencia a su marido tras decir que se reparten las lavadoras: "La pongo yo el 90% de las veces"

El Intermedio sale a la calle para preguntar a los españoles por la lavadora. ¿Cada cuánto la ponen? ¿Han llegado a tener tanta ropa sucia que no tenían qué ponerse? ¿Se les destiñe la ropa? Sus respuestas, en este vídeo.

En una nueva entrega de 'Cosas de casa', El Intermedio sale a la calle para preguntar a los españoles por su relación con la lavadora. ¿Cada cuánto la ponen? ¿Cuántas veces se ponen una prenda antes de lavarla? ¿Recogen la ropa tendida o la dejan secar durante días?

Una mujer asegura que pone "cuatro o cinco" lavadoras a la semana, en parte porque su pareja ensucia "mucho". Una chica, por su parte, se ocupa de poner la lavadora, mientras que él hace lo propio con la secadora: "La pongo porque la sé poner, sé diferenciar los colores, por ejemplo", cosa que él, afirma, "no sabe".

Mientras un hombre sostiene que en su casa se reparten las lavadoras, su mujer le pone en evidencia y confiesa que la pone ella "un 90%" de las veces. La circunstancia se repite cuando el señor dice recoger la ropa "en cuanto se seca" y ella vuelve a 'destapar' que quien la recoge es ella.

Respecto a las prendas, un hombre asegura que la ropa interior se la pone una vez, mientras que los polos los estira hasta dos o tres veces. Otro hombre añade que "el pantalón vaquero dura bastante más". Uno de ellos, de hecho, confiesa que alguna vez ha tenido tanta ropa para lavar que no tenía qué ponerse: "He dicho 'la camiseta tiene otra puesta' y ya está".

Un chico explica que ha llegado a romper lavadoras por no vaciarse los bolsillos, algo que su pareja dice tener "asimilado" porque "el amor lo puede todo". Los dos hombres, por su parte, cuentan que en algún momento han visto cómo su ropa blanca se volvía rosa y lamentan que sea siempre por ese color: "Mira que podía teñirse de azul".

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