En una temporada pasada de El Intermedio Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para debatir sobre la inmigración: "¿Les preocupa a los españoles la llegada de inmigrantes a España?". "Sí, el que se salta la valla y viene a delinquir, que son muchísimos, estoy completamente en contra", destacó una mujer, que afirmó que "España tiene 50 millones de hijos y la mitad están en paro y con hambre".

"Quiere decir que si yo le voy a dar de comer a los demás con subvenciones, mis nietos se quedan sin el comedor del colegio y necesidades", reflexionó la mujer, que insistió en que "quitan ayudas" a los españoles "para dárselas a chorizos". Tras escucharla, otra mujer interrumpió a la señora para recordarle que también se les da la nacionalidad a extranjeros que vienen a España en avión "por 500.000 euros porque se compran un piso". "Están invirtiendo, están dando dinero al país", defendió la otra mujer.

La señora a favor de la migración señaló que "lo de los papeles es muy conflictivo porque la gente viene a trabajar" aunque venga sin papeles. Es más, la mujer recordó que su marido, con el que llevaba casada 40 años, es migrante: "Vino de Uruguay sin papeles, estaba formado y quería trabajar, pero no le hacían contrato porque no tenía papeles y no tenía papeles porque no le hacían contrato". Además, la misma mujer respondió tajante a la mujer crítica con la inmigración: "Cuando se necesita para cuidar a un ancianito una inmigrante sin papeles y le pagamos menos, entonces todo muy bien".

Por su parte, otra mujer afirmó que en España "hace falta trabajo y vivienda y van primero los españoles": "No se les puede estar dando pagas a todo el mundo, entonces tengamos un poco de concienciación para el propio español". Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.