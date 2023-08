Acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, es cada vez más complicado, sobre todo para los jóvenes. Sin embargo, esta situación se vive de manera distinta según el estatus económico en el que cada uno se encuentre. Algo que quedó bien claro en este reportaje de Thais Villas, en el que la reportera de El Intermedio visitó un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a los vecinos a qué edad y cómo se independizaron sus hijos.

"Compramos un piso, les dimos una entrada importante y ya ellos van pagando su hipoteca", le explicaba una señora de un barrio rico, madre de dos hijos que abandonaron el nido cuando tenían 23 y 24 años. Un gesto que tuvieron con ambos por igual. "Compramos dos pisos", terminaba reconociendo.

En el barrio obrero, una de las señoras entrevistadas tiene un hijo de 31 años viviendo con ella aún. "De momento ha echado para ver si le toca uno de los pisos de la EMV. Si él tuviese que pagarse un alquiler, aquí en el barrio...", decía mientras echaba cuentas. "Para comer le va justo", concluía.

Otra de las entrevistadas en este barrio tiene cuatro hijos y contaba que ellos no lo tuvieron tan fácil y se independizaron "ya mayores". "No he tenido dinero para darles estudios", lamentaba. "Han tenido que trabajar enseguida". Aunque eso sí, ella echa una mano en todo lo que puede. "Aquí está la mamá, mientras pueda les ayudo", afirmaba. "No les llega para la hipoteca, comer, el coche, vivir, que son jóvenes". Aunque les dice que se lo tienen que devolver, lo hacen "a veces sí, a veces no", bromeaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.