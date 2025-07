Una mujer de barrio rico que cobra una pensión de viuda en Suiza, sobre su herencia: "Me vino divinamente"

"Me vino todo divinamente, lo que tuve que pagar de impuestos se pagó y está todo perfecto", asegura a Thais Villas una mujer de barrio rico, que desvela todo lo que ha heredado de su padre y su marido: de dinero a joyas.

¿Se hereda lo mismo en un barrio rico que en uno obrero?Thais Villas salió a la calle para descubrirlo en una temporada pasada de El Intermedio.

Una mujer de barrio rico explicó que recibió una herencia de su marido: "Tengo todo lo que tenía mi marido, sobre 3 ó 4 pisos". Además, la mujer lamentó que "vender una joya no te da nada": "Por ejemplo, el Rolex de mi madre costará 6.000 ó 8.000 euros y me parece que me dieron 3.000 euros".

Por su parte, una mujer de barrio obrero aseguró que nunca había heredado nada, solo los "juanetes" de su madre. "Yo he heredado niños y juanetes, no he heredado nada más", insistió. Por otro lado, una mujer de barrio rico detalló a la reportera de El Intermedio todo lo que ha heredado: "Dinero de mi padre y de mi marido, cobrando también una pensión de viuda en Suiza, muebles, joyas de mi madre y un lazo que le había regalado la reina María Victoria Eugenia a mi abuela, que era la profesora de idiomas".

Además, preguntada sobre lo que ha tenido que pagar por la herencia, la mujer aseguró que le había salido rentable heredar: "Me vino todo divinamente, lo que tuve que pagar de impuestos se pagó y está todo perfecto".

Sin embargo, una mujer de barrio obrero sí que notó los impuestos que tuvo que pagar a la hora de heredar. "Nos hemos quedado prácticamente sin nada", afirmó la mujer, que aseguró que no le había salido rentable: "Lo hemos hecho porque teníamos deudas, para pagarlas".

