Una mujer de barrio rico, tras heredar de su marido: "Tengo todo lo que tenía él, unos 5 o 6 pisos"

En una temporada de hace años Thais Villas salió a un barrio rico y un barrio obrero para saber cuánto heredaban sus vecinos. Y es que, oímos hablar mucho de la herencia recibida, pero, ¿qué pasa con las herencias de los españoles? ¿se hereda lo mismo en un barrio rico que en un barrio obrero?

"He recibido herencia de mi marido", afirmó una señora de barrio rico a Thais Villas, a la que explicó que tenía "todo un usufructo de todas las cosas que tenía mi marido". "Un cortijo y unos 5 o 6 pisos", detalló la mujer, que enseñó a Thais Villas un anillo que había heredado de su marido.

Sin embargo, la mujer afirmó que "ya no vale nada": "Hoy en día ir a vender una joya no te dan nada". "Por ejemplo, el Roles de oro de mi madre costará 6.000 o 8.000 euros y me parece que nos dieron 3.000 euros". Pero, ¿y en un barrio obrero?, ¿cuánto hereda la gente? Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.

