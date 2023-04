En Cataluña, Sant Jordi no solo es el patrón del libro, también el de los enamorados. Thais Villas ha unido estas dos facetas durante esta festividad y ha preguntado a escritoras como Rosa Montero o Mónica Carrillo si prefieren la cultura o el amor.

Para Rosa Montero, "escribir es lo más parecido que he encontrado al amor apasionado", a lo que añade que "escribir cuando estás inspirado es como un orgasmo". Asegura que no lee las críticas de sus libros, "porque te deprimen, incluso las buenas" y deja claro lo que pasaría si alguien le hiciera una 'reseña amatoria': "Rompo con él, no estoy para que me hagan críticas".

Mónica Carrillo, por su parte, asegura que el amor le ha dado más alegrías en la vida que los libros y que, entre escribir un libro que gane el Premio Planeta y vivir un amor único en la vida, se quedaría con lo segundo. "¿Tú eres mejor escritora o mejor amante?", le pregunta la reportera de El Intermedio. "¿Siempre hay que elegir?" le responde la periodista, que sin embargo no duda en desvelar qué piensa.