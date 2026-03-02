Mikel Ayestaran, sobre el conflicto bélico en Irán: "Parece que el ejercito de Israel es el que marca el ritmo"

El corresponsal señala que Irán quiere dar una imagen de control, pero que este ataque ha sido "el golpe más serio de la historia islámica". "Están combatiendo prácticamente solos", añade.

El pasado sábado Estados Unidos e Israel iniciaban un ataque contra Irán. Para conocer mejor el alcance de esta guerra, El Intermedio conecta con el corresponsal Mikel Ayestaran. Como señala el Gran Wyoming, Irán está recibiendo continuos ataques, pero, por su parte, ellos han bombardeado intereses norteamericanos en la zona. "¿Crees que el régimen de los ayatolás puede resistir a pesar de la aniquilación de su cúpula?", plantea el presentador.

El corresponsal indica que "los iraníes están tratando de dar una imagen de control". "El golpe que han sufrido es el golpe más serio de la historia islámica", indica el periodista. En los medios de Israel se expone que en 40 segundos "acabaron con 40 grandes líderes, entre ellos el ayatolá Alí Jameneí".

"La estrategia que están utilizando, ahora mismo, es una estrategia de intentar diversificar los frentes para diluir la presión", explica Ayestaran, "y, la verdad, es que en apenas tres días ya tenemos más de diez países metidos de lleno en este conflicto".

El periodista cuenta que los iraníes "están combatiendo prácticamente solos". "Han optado por esta técnica del caos a base de misiles y, sobre todo, de drones de bajo coste", indica. Con el uso de esta tecnología, han conseguido, por ejemplo, paralizar la actividad en la principal refinería de Arabia Saudí o la principal planta de gas licuado de Catar.

Ayestaran indica que, demás, quiere que el conflicto, que es regional, se globalice. "Lo están consiguiendo a través de ese control energético con la subida que vamos a ver en las próximas horas tanto en el crudo como en el gas", indica Mikel.

"Donald Trump está diciendo una cosa hoy y mañana dice la siguiente", señala. "El ejército de Israel parece que es el que marca el ritmo", añade, "hoy las filtraciones a los medios dicen que van a necesitar, al menos, dos semanas". "El tiempo está a su favor, cada día que pasa los iraníes se quedan sin drones ni misiles", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.