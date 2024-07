Iba a tocar sufrir. Se sabía que iba a toca sufrir. Que no iba a ser sencillo. Que, a pesar de las buenas sensaciones, a pesar de contar por victorias todos los partidos de la Eurocopa y a pesar también de las buenas sensaciones mostradas, iba a ser lo que terminó siendo. Porque delante de España estaba Alemania. Estaba la todopoderosa Alemania. Estaba la anfitriona del torneo.

La otra gran favorita. La siempre gran favorita. Sea cuando sea. Se juegue lo que se juegue, Alemania siempre está. Siempre compiten, salvo contados casos. Siempre, aunque parezca que no, están. Y en su casa estaban, sin duda estaban. Pero ya no, y no están porque la Selección, los de Luis de la Fuente, les han dejado fuera.

Les han eliminado. Les han mandado 'a casa'. Una en la que ya estaban. Una que, de repente, se quedó en silencio. Que se congeló. Que, cuando ya oteaban los penaltis, vio cómo se repitió la misma historia de hace 14 años. Vio cómo Carles Puyol encontró a su heredero.

Porque no olvidan el cabezazo del catalán. Porque ese testarazo, ese golazo del central, sigue en la memoria tanto de españoles como de germanos. Sí, ahí sigue. Y ahí es donde está ya el tremendo gol de Mikel Merino. El salto del mediocentro vasco. El vuelo por el aire de un futbolista, de un jugador de la Real Sociedad, que cuando todo parecía irse a la lotería de los penaltis dijo 'no'.