Miguel Ángel Aguilar intenta colar a Isma Juárez en un acto con los reyes: "Hablamos con quien haga falta"

Recientemente considerado por Mariano Rajoy como "un periodista de los buenos", Isma Juárez se va hasta la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde se ha codeado con auténticos pesos pesados de la profesión.

Uno de ellos es Fernando Ónega, que le asegura que está "vivo", que "no es poco, sobre todo a mi edad". El reportero le pide consejos para caerle bien a los reyes Felipe VI y Letizia y para conseguir entrar en la gala, a lo que Ónega le responde que la clave es "embelesar al alcalde". "Te lo resuelve porque no tiene que planchar", comenta con humor.

Rosa Villacastín le explica que el secreto para triunfar en el periodismo es "trabajo, trabajo y trabajo". Una profesión a la que ha dedicado cincuenta años y de la que desvela que se acaba de jubilar: "No creas que no me está costando", afirma.

La reacción de Miguel Ángel Aguilar cuando Isma le dice que no puede entrar en el acto es llevárselo consigo e incluso le deja saltarse el arco de seguridad. "¿Con quién vamos a hablar, Miguel Ángel?", le pregunta el reportero con alguna que otra duda: "Con quien haga falta", le responde el periodista.

Sin embargo, no tarda en aparecer alguien y devolverlo a la calle, donde Isma tiene que esperar detrás de una cinta que cada vez se aleja más de la entrada. Desde allí tira de pulmones para intentar conseguir un saludo de los reyes y aprovecha para pedirle a José Luis Martínez-Almeida que se los presente.