El Gran Wyoming reconoce que ha tenido un episodio de "indignación precoz" cuando ha escuchado que el Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Eutanasia que por fin entra en vigor este viernes, algo que ya había hecho Vox previamente. "Aparquemos a un lado el perfil ideológico de cada uno para preguntarnos por qué alguien se propone tumbar una norma objetivamente buena que amplía derechos a la población", se cuestiona el presentador.

Recuerda además que esta ley "no obliga a nadie a morirse, ni a usarla, sino que permite a los ciudadanos decidir sobre su propia vida, que es lo que nos hace realmente libres, y yo quiero ser libre", defiende Wyoming. Así, se plantea que "no deja de ser curioso el concepto que algunos tienen de libertad" y recuerda que el PP ya recurrió en 2010 la Ley del Aborto y en 2005 la Ley del Matrimonio Homosexual, leyes que "no limitan la libertad sino que aumentan los derechos de los ciudadanos".

Recordamos la lucha de Ángel Hernández por la ley

Ángel Hernández se arriesgó a ayudar a morir a su mujer a pesar de que sabía que podía tener problemas legales por ello. Lo hizo porque, entonces, no existía la ley de la eutanasia. Ahora, con ella aprobada, lo celebra en El Intermedio.