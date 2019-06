Podemos niega que Echenique haya sido apartado: "Seguirá jugando en el equipo"

Podemos justifica la salida de Pablo Echenique de la Secretaría de Organización. Rafael Mayoral, diputado de la formación, ha venido a decir que de purga, nada, que más bien un ascenso: "Los que piensen que Echenique va a salir de la escena política creo que se van a llevar un gran chasco, es uno de los grande activos de Podemos y el paso de jugar de defensa central a medio centro va a ser una mala noticia porque va a seguir jugando en el equipo", ha dicho en una entrevista en la Ser.

Mayoral ha adelantado que será este sábado, en el Consejo Ciudadano, donde se abordará su salida y se aprobará que sea sustituido por el diputado Alberto Rodríguez. Sobre la posibilidad de celebrar un Vistalegre III, no lo cree necesario: "Los proyectos partidarios deben tener la capacidad de no olvidarse para qué están y si nosotros nos pusiéramos a hablar de nosotros mismos con la que está cayendo en el país… Obviamente los debates que podemos tener son interesantes, pero no hemos venido a la política para hablar de nosotros mismos sino para intentar cambiar la vida de la gente trabajadora".

Los malos resultados del 26M

Luis Alegre, que fue secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, ha dicho que el "cese" de Echenique "no deja de ser sorprendente porque ya estaba de facto apartado". Y niega que sea el responsable del desastre en las elecciones: "Es difícil pensar que fuera el responsable de lo que ha ocurrido cuando los resultados han sido malos también en las generales y europeas, cabe pensar una responsabilidad política y de nivel estatal", ha afirmado también en la Ser.

Su sucesor en Podemos Madrid, Ramón Espinar, en los últimos días muy crítico con la formación, cree que la situación en Podemos "no va de cortar cabezas sino de redefinir el rumbo". No está de acuerdo en que Echenique sea el responsable de los resultados, "francamente no", y, en una entrevista en RNE, ha añadido: "No hay un responsable, hay una dinámica general. Requiere un planteamiento sobre en qué ha fracasado Podemos. No ha sido capaz de estar a la altura de nuestro pueblo", y eso se hace, según su opinión, "incorporando más cabezas a la reflexión".