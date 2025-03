Mariló Gradolí, Asociación de Víctimas de la DANA: "Las calles pueden estar limpias, pero las cicatrices están en los hogares"

Andrea Ropero se ha trasladado hasta Catarroja, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA del 29 de octubre, para conocer de primera mano la situación de los vecinos que aún luchan por recuperar sus hogares. Para ello, ha conversado con Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la DANA.

A pesar de las duras circunstancias, Gradolí se considera afortunada porque sus pérdidas fueron solo materiales. "Las historias más duras son las de los familiares que han perdido a sus seres queridos", ha señalado.

Aunque las calles van recuperando la normalidad, la portavoz advierte que la verdadera tragedia se sigue viviendo dentro de las casas. "Cuando abres una puerta ves la realidad. Las calles pueden estar limpias, pero las cicatrices están dentro de los hogares, donde todavía falta mucho por reconstruir", ha explicado.

Respecto a la investigación que acaba de iniciarse, Gradolí tiene claro qué espera la asociación: "Queremos la reparación y que todos los valencianos sepan qué fue lo que ocurrió. Porque no nos avisaron. Queremos que la justicia llegue donde tenga que llegar y hasta a quien tenga que llegar".

La portavoz cree firmemente que una alerta temprana habría salvado muchas vidas. "Si la alerta hubiera sonado antes, muchísimas personas no se habrían desplazado. Nos mandaron la alerta tarde y mal", ha criticado.

Sobre el papel del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y sus constantes cambios de versión sobre su paradero durante la tragedia, Gradolí ha sido contundente: "¡Basta ya de mentiras y de cambios de versión! Nos hace sentir impotentes y genera desconfianza en las instituciones y en los políticos".

Finalmente, ha cargado directamente contra Mazón por su gestión: "No ha hecho nada, simplemente una huida hacia adelante. Eres tú el que no estaba en el CECOPI, el que cambia de versión. Eres tú el que no estaba donde tenía que estar".