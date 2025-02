La Asociación de Víctimas de la DANA nace responsabilizando a Mazón de "227 personas asesinadas"

Tres meses y medio después de la DANA, muchos siguen cuestionándose qué pasó aquel día para que a la población valenciana pillara por sorpresa un temporal que se llevó 227 vidas. Por ello, se están creando asociaciones de víctimas para exigir que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.

Toñi García, afectada que perdió a su marido y a su hija durante el temporal, ha estado en Al Rojo Vivo para presentar la asociación de la que forma parte y recién fundada, 'Víctimes DANA'. "Con mucho dolor, tristeza e indignación porque, hasta la fecha, ningún político se ha puesto en contacto con nosotros, al menos conmigo, ni para decir cómo estamos, ni para darnos el pésame ni ningún tipo de apoyo", ha explicado Toñi García sobre cómo se encuentra en este momento.

"En Benetússer no llovía ese día y no habían dado ningún tipo de alarma. Incluso el president de la Generalitat salió en la tele y en la radio diciendo que la tormenta se iba hacia el norte y no había ningún peligro. Nadie nos dijo nada de lo que se nos venía encima", ha añadido sobre lo que ocurrió aquel 29 de octubre.

Por ello, Toni García ha explicado la finalidad de la asociación: "Pedimos responsabilidades por la inaptitud de los políticos porque no nos avisaron. Si nos hubieran avisado, no habría las víctimas que hay, 227. Vamos a luchar por esas víctimas".

De hecho, desde 'Víctimes DANA' animan a concentrarse el próximo jueves frente a Les Corts porque allí se votará una propuesta para pedir la dimisión de Mazón y han anunciado que se sumarán a la querella ya presentada por otras asociaciones frente al Juzgado número 3 de Catarroja para pedir que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.