Mari Carmen recuerda el día que pagó el último recibo de su hipoteca: "Me corrí una juerga increíble con mi marido"

Thais Villas pregunta a un grupo de mayores cómo era comprarse una casa en sus tiempos. En este vídeo, desvelan precios que hoy parecen de risa y aseguran que actualmente no podrían hacerse con una vivienda por los bajos sueldos y los precios desorbitados.

Hubo un tiempo en el que uno se podía comprar un piso en el centro de Madrid con lo que cuesta ahora un mes de alquiler. Para saber más sobre esto, Thais Villas visita un centro de mayores para preguntar a quienes lo vivieron.

Pablo y Manuel tienen piso en propiedad. El primero se lo compró con 25 años, mientras que le segundo fue a los 29. Mari Tere tenía solo 20 años cuando se convirtió en propietaria, si bien explica que a los 14 ya estaba trabajando y ese dinero que fue entregando a sus padres lo fueron guardando "para hacer el ajuar y dar una entrada" a medias con su novio.

A Pablo su piso le costó unos 2.800 euros de la época, que pagó en apenas siete años: "¡Qué alegría más grande!", afirma. Cefelino, por su parte, pagó unos 1.800 euros, aunque reconoce que "entonces también era un dineral". En su caso, lo pagó en 10 años.

"Ahora que la gente tiene que tener de todo", defiende este hombre, al que su mujer Salvadora define como "ahorrativo" y Thais directamente "rata", extremo que él mismo admite con humor.

En aquella época, Manuel recuerda que ahorrar era difícil porque "los sueldos eran bajos". En respuesta a ello, Pablo señala que se podía ir viviendo de "echar horas" o trabajando "en otro sitio", como fue su caso.

Nicasio pudo ahorrar, pero cuenta que no fue hasta más mayor, ya que entonces "era complicado llegar a final de mes". A pesar de ello, era posible hacerse con una vivienda. Gracias a eso, afirma, "vivimos perfectamente ahora, porque ahora es cuando vivimos".

El gustazo del último recibo

Mari Carmen recuerda que el día que pagaron el último recibo de la casa "me corrí una juerga increíble con mi marido", mientras que Fernando lo enmarcó y lo puso en un cuadro y Nicasio se compró un Seat 850.

El primer piso que se compró Mari Tere tenía 70 metros, tres habitaciones y un dormitorio "que corren caballos", porque era igual que el salón de grande.

No podrían comprarse una casa hoy en día

En el contexto actual, Mari Carmen considera que "la gente joven lo tiene muy difícil" porque "los sueldos están más bien bajos" y las hipotecas "más bien altas". En este sentido, asegura que amigos de sus hijas "se han tenido que volver a ir a vivir con sus padres porque no podía afrontar el pago del piso".

Pablo reclama "soluciones" a este problema, que pasarían por que "en vez de hacer tantas viviendas privadas, hagan más públicas", pues en su opinión "no se hace ni una".

Si hoy fueran jóvenes, Fernando tiene claro que "bajo ningún concepto" sería capaz de comprarse una casa, ante los bajos sueldos. Pablo va más allá y ve el futuro de los jóvenes "muy oscuro", mientras Manuel recuerda que los salarios "en diez años no han subido al nivel que han subido las viviendas".

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