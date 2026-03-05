'Margarita Robles' pide retirar los cañones de la fragata Cristóbal Colón: "No vamos en misión de ataque, vamos a dar protección"

Cristina Gallego se convierte en Margarita Robles y se 'embarca' en la fragata Cristóbal Colón para hacer unas modificaciones antes de su viaje a Chipre, desde pegatinas de 'No a la guerra' a cañones que lancen palomas de la paz.

'Margarita Robles', imitada por Cristina Gallego, se traslada hasta la fragata Cristóbal Colón para ultimar los detalles antes de su viaje a Chipre.

Allí se encuentra con el 'capitán' Wyoming, que le explica que está "todo listo": "Los cañones limpios, las ametralladoras cargadas y la bodega llena, que fuera de España te clavan un pastón por un vino de mierda".

La 'ministra', sin embargo, le llama al orden y le recuerda que "no vamos en misión de ataque, vamos a dar protección y seguridad". Por ello, le ordena dejarse de ametralladoras y que los cañones, como mucho, disparen "palomas de la paz".

'Robles' también se pregunta por qué los soldados llevan sus condecoraciones "y ni una sola pegatina de 'No a la guerra'". "Esto es la gloriosa armada española, no la gala de los Goya", le responde el 'capitán' Wyoming.

La 'ministra' también le pide que se deshaga de los cañones para poner altavoces y que "suene bien alto 'No dudaría' de Antonio Flores". "Así se para una Tercera Guerra Mundial", afirma.

Ante esto, Wyoming decide desertar y buscar que le 'fichen' los Estados Unidos. Además, le avisa que conoce "todas las claves de Rota, Morón, la contraseña del wifi y un mapa de la playa de Torremolinos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.