Guillermo Fesser, sobre que EEUU eche la culpa a España: "Significa que Trump está tramando algo"

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio los ataques de EEUU e Israel a Irán y la postura de España, quien ha mostrado su rechazo a que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota. Esta decisión no ha sido del agrado de EEUU y Donald Trump ha amenazado a España afirmando que va a romper las relaciones comerciales con España. Sin embargo, Fesser asegura que en EEUU mucha gente cree que Trump ha metido al país "en un lío sin pensarse las consecuencias".

"Trump en lugar de reconocer el caos en el que ha metido a todo el mundo, lo que está haciendo es echar balones fuera y echar, como siempre, la culpa a otro y, en esta ocasión, le ha tocado a España", explica Guillermo Fesser, que también analiza las palabras del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien "ha dicho que se pueden perder vidas por culpa de que no le deje Pedro Sánchez utilizar las bases militares".

Según destaca el corresponsal de El Intermedio, el hecho de que Donald Trump haya mandado al secretario del Tesoro a la televisión nacional "significa que algo está tramando": "Me consta que en la embajada de España en Washington no ha llegado nada oficial, pero también me consta que están esperando que llegue".

"Sánchez parece que es ideal porqueTrump le tiene tirria desde hace tiempo", afirma Fesser, que señala que, con sus palabras contra Sánchez y España, Trump busca "echar balones fuera para ocultar a sus votantes que prometió que no iba a haber más guerras y nos ha metido en otra". "Nuestro presidente del gobierno ha probado que cuando a los bullies les haces frente, reculan", concluye el periodista en el vídeo principal de esta noticia.

