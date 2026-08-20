'Margarita Robles' desvela su fórmula para evitar que le pregunten por los escándalos del PSOE

Cristina Gallego se convertía en la ministra de Defensa para mostrar cómo se organizaba el Día de las Fuerzas Armadas en un momento en el que su partido copaba los titulares debido a diversos escándalos.

El Intermedio recupera la imitación que Cristina Gallego hizo de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Como es habitual, la 'ministra' estaba acompañada por el 'recluta' Dani Mateo. Como señalaba el Gran Wyoming, 'Robles' estaba muy ocupada organizando el Día de las Fuerzas Armadas.

"Recluta Mateo, preséntese inmediatamente", pedía la 'ministra'. Este acudía raudo para saber qué necesitaba 'Robles'. Esta, confundía el cañón de una fragata con el objetivo de un paparazzi. "Lo mismo hay que invertir en gafas", sugería Mateo.

"Vaya a comprobarlo, y si es un cañón sáquele brillo con el cepillo, tiene que estar todo reluciente para el Día de las Fuerzas Armadas", añadía la 'ministra', "el día que le mostramos al mundo la grandeza de nuestro ejército". "¿La cabra está lista?", preguntaba. "Hombre, ya está cepillada", aclaraba el 'recluta'.

La 'ministra' le recordaba que debía comprobar si estaban confirmada la invitación al rey. "Sí, eso ya está arreglado", respondía Dani, "están confirmados el rey Felipe, la reina Letizia y también Leonor que creo que viene en caza".

"Al otro rey", aclaraba 'Margarita', "al emérito". La 'ministra' le decía a Mateo que quería invitar al rey Juan Carlos I y a Bárbara Rey. Esta noticia sorprendía la 'recluta'. "Si invitamos a don Juan Carlos y a Bárbara Rey, solo se hablará de eso y a mí nadie me preguntará por los escándalos del PSOE", explicaba, "así que siente a Bárbara Rey a la izquierda de doña Sofía, y a la derecha pues a Corinna".

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