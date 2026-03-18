Manuel Jiménez cuenta por qué comenzó a grabar vídeos de las 3.000 viviendas: "Quería mostrar lo que era la vida, el día a día"

Manuel, a través de los vídeos que publica en sus redes sociales, ha dado a conocer como es este barrio de Sevilla. Como indica, mucha gente, cuando les habla sobre las 3.000, "se espera lo peor", y buscaba dar la vuelta ese pensamiento.

Thais Villas se ha desplazado hasta Sevilla para conocer a Manuel Jiménez, "el influencer más famosos de las 3.000 viviendas". Como le cuenta la reportera, es la primera vez que visita este barrio de la capital hispalense. Manuel le dice la forma de vida que se encuentra en las 3.000 viviendas "no lo veo yo en ningún sitio". "Mucha vida, mucha alegría, mucha vida", añade.

Manuel explica que su infancia en el barrio "fue muy dura". "Me resultó muy difícil, por ejemplo, sacarme la ESO o bachiller por la situación", recuerda. "A mí me resultó casi imposible, pero lo conseguí con muchísima fuerza y ayuda", explica, "muchos profesores que me ayudaron muchísimo y que, sin ellos, no hubiera seguido adelante".

"Que tú quisieses estudiar no era lo más común", señala Thais. "Lo viví desde chiquitito", responde Jiménez, "de hecho me llamaban el 'payito' porque era el diferente, me encantaba ponerme a leer y estudiar". Manuel, además, lo tuvo "complicado" por ser gitano y homosexual.

"Es una lucha constante", indica, "de hecho, de pequeñito yo creía que solo el sufrimiento estaba en mi casa, y estaba muy equivocado". "Yo aquí sufría por el hecho de ser gitano y homosexual", recuerda. "Me refugio en el instituto y empiezo a sufrir también por ser gitano, homosexual y ser de la familia que era, porque aquí en mi barrio, desde siempre, mi familia ha tenido mala fama". "Siempre hay que luchar y romper esos estigmas, esos prejuicios que se tienen", afirma, "ya está todo bien con mi padre y te puedo decir que, hoy en día, con mi pareja se lleva estupendo".

El joven decidió comenzar a grabar vídeos que subía a sus redes sociales para intentar dar la vuelta a lo que la gente cree sobre su barrio. Manuel, en ese primer vídeo, habló, usando su particular humor, sobre la escolarización y el hecho de que las niñas se casaban muy jóvenes. "Al día siguiente el vídeo tenía casi dos millones de reproducción y me habían subido un montón los seguidores", explica.

"Mucha gente, cuando le hablas de las 3.000, se espera lo peor", explica, "yo quería mostrar mi parte más cercana, lo que era la vida, el día a día". Villas indica que sus vídeos, además de llegar a la gente que está fuera de su barrio, también llegan a la gente de las 3.000 viviendas. En muchas de esos vídeos habla, por ejemplo, de la basura del barrio o denuncia que las mujeres podrían hacer más cosas de las que se les dejan hacer.

Manuel indica que "todavía queda mucho" pero el barrio "está mejorando muchísimo". "A las mujeres gitanas las estoy viendo con mucha libertad, antes eran monjitas y ahora si se tienen que poner un escote o pintarse lo hacen sin problema", expone. Jiménez, por ejemplo, ha dado el pregón del día del Orgullo en Sevilla y en Palma del Río. "Imagínate darle voz a mi comunidad, en mi tierra y que se entere mi barrio", añade.

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