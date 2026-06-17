El magistrado Martín Pallín, convencido de que se filtrará la declaración de Zapatero: "Podríamos hacer una porra de cuánto va a tardar"

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, analiza en este vídeo la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Asegura que tras esto, el proceso entra en "una pausa de hidratación".

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, visita El Intermedio para analizar la situación de José Luis Rodríguez Zapatero después de su declaración de hoy en la Audiencia Nacional, donde solo ha respondido a las preguntas del juez y de su abogado.

Pallín opina que "hay que contestar a todo el mundo, incluidas algunas acusaciones populares", si bien respeta la estrategia diseñada por la defensa del expresidente.

Tras el último auto del juez Calama, el magistrado considera que el proceso entra en una "pausa de hidratación". En este sentido, analiza los indicios contra el expresidente y considera "exagerado" que se le sitúe como líder de una organización criminal internacional.

Respecto a las joyas de Zapatero, Pallín apunta que "si son regalos, puede no existir delito según la cuantía", si bien en cualquier caso "no puede haber delito fiscal y contrabando al mismo tiempo".

La defensa del expresidente ha puesto objeciones a la prueba principal, la incautación del móvil del CEO de Plus Ultra por parte de la Policía fronteriza de Estados Unidos hace cinco años. Pallín destaca que la agencia gubernamental que requisó y volcó el teléfono "tiene sucursales en varias embajadas del mundo, entre ellas la de la calle Serrano". Por ello, afirma que "sería interesante saber si tenía desde hace cinco años esas informaciones que ahora han salido".

En cualquier caso, considera que las conversaciones que se encontraron en el móvil "pueden ser invalidadas porque no responden a los estándares, no europeos, sino de los tratados internacionales sobre derechos humanos".

Pallín también tiene claro que se filtrará la declaración de Zapatero: "Podríamos hacer una porra de cuánto tiempo va a tardar en salir", comenta el magistrado, que señala que la grabación se entrega a las partes y, por ello, se muestra "convencido de que eso, en un tiempo no muy lejano, va a salir".

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