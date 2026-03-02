"La ley internacional ha sido sustituida por la ley del más fuerte": la reflexión de Wyoming tras los bombardeos de EEUU a Irán

Wyoming analiza en este vídeo el ataque de Estados Unidos a Irán y en este vídeo afirma que "se ha sustituido la aparente legalidad por un señor con gorra que actúa por impulsos jugando a 'Hundir la flota'".

Wyoming arranca El Intermedio afirmando con ironía que "Donald Trump continúa su carrera hacia el Premio Nobel de la Paz". Con Irán, ya son seis los países que ha bombardeado Estados Unidos durante su mandato, tras Irak, Yemen, Somalia, Nigeria, Siria y Venezuela.

"Da mucha confianza ver cómo el líder de Occidente ataca un país con esa gorra de turista", comenta Wyoming, que señala que a Trump solo le falta una camiseta a juego que diga "estuve en Irán y ahora la Guardia Revolucionaria se acuerda de mi madre".

A propósito de esto, el presentador de El Intermedio señala que "la ley internacional ha sido sustituida por la ley del más fuerte". No obstante, no quiere compararla con la ley de la selva porque "hasta ahí hay unas normas".

Todo lo contrario que el plano internacional, donde "todas las normas han saltado por los aires, incluso a la hora de declarar una guerra": "Antes se pedía permiso al Congreso, se buscaban aliados, se debatía en Naciones Unidas y se aportaban pruebas", recuerda Wyoming, para el que "se ha sustituido la aparente legalidad por un señor con gorra que actúa por impulsos jugando a 'Hundir la flota'".

El presentador también opina que este ataque "no tiene nada que ver con la democratización de Irán", porque si a la Administración Trump "le da igual" la democracia, "imaginaos a 10.000 kilómetros de distancia".

"Cuando Trump y los suyos hablan de libertad, se refieren a la libertad de disponer de los recursos del país invadido y de reconfigurar el orden internacional pensando en sus propios intereses", sentencia.

