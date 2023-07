Andrea Ropero se desplazaba en este reportaje hasta San Fernando para hablar con vecinos afectados por las obras de la Línea 7 del Metro de Madrid que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre. Una de ellas es Nines, una mujer que ha visto cómo su piso se ha agrietado y este enero se quedó atrapada en su casa porque se "desencajaron las puertas".

"Me parece fatal que la Comunidad de Madrid no tenga empatía con la gente tan mayor", se quejaba a Andrea Ropero, al tiempo que se rompía, y le explicaba que solo les dejaron entrar a por cosas. Esta es la razón por la que reconocía vivir con las maletas hechas. "Esto me supera", aseguraba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.