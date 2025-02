Un joven sorprende a Thais Villas al hablar de ir a la mili por España: "Yo para deportes no valgo"

Thais Villas visita un instituto para preguntar a los jóvenes por el sentimiento patriótico: ¿Se sienten españoles, más europeos o más de su barrio? ¿Qué diferencia a los españoles del resto del mundo?

En el vídeo sobre estas líneas, la reportera de El Intermedio les pregunta qué estarían dispuestos a hacer por su país. "Ser presidenta", responde Abril, que asegura que en el cargo "mandaría mucho, pero para bien". Guillermo afirma que "no me importaría" hacer el servicio militar por España, mientras que Abril tampoco, pero "mejor que no".

"Yo todo lo que sea por España...", comenta Luis, mientras que Carla apunta que no iría a la guerra "porque no duraría ni un día, ni una hora". "Yo para deportes no valgo", confiesa Adrián, para el que la mili es un "deporte físico y de riesgo". Samuel, por su parte, no dudaría en ir a la guerra por su país, si bien se niega a concursar en Eurovisión.