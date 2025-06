Una joven confiesa a Thais Villas que tiene ganas de que llegue el verano porque "ya es un poco cansado ver a los profesores"

La reportera ha visitado un instituto de secundaria para saber qué sueñan con hacer este verano. ¿Se irán al pueblo a descubrir que tienen más primos que no conocían? ¿O buscaran un amigo con piscina?

¿Cómo afrontan los jóvenes el verano? Thais Villas se ha desplazado hasta un instituto para charlar con varios adolescentes y saber qué esperan de estas vacaciones. Esther cuenta a la reportera que lo que más le gusta del verano es poder hacer lo que quiera y "no tener tantas responsabilidades".

Ainoa, por su parte, tiene ganas de que llegue el verano ya que "ya es un poco cansado ver a los profesores". "¿Quieres perderlos de vista?", pregunta Thais. "No, me llevo bien con algunos...", responde la adolescente. Sobre qué planes tienen, Elías explica que, en su familia, suelen planear las cosas "en el último segundo". "Muchas veces cogemos el sitio el mismo día", explica el chico. Verónica, por su parte, tiene pensado hacer alguna escapada con amigos.

Edu y Daniel también prefieren improvisar. Edu ha pensado dar clase de guitarra a algún chico que quiera aprender para ganar algo de dinero. Villas también expone que en el verano las normas son algo más laxas. Sofía responde que a veces se levanta más pronto y otros días más tarde ya que no tiene un horario fijo.

Victoria, por su parte, se levanta sobre las 12 si no tiene nada que hacer y, por la mañana, se suele ir a la piscina con sus amigas. Elías, por su parte, intenta salir a la calle lo justo y, además, si lo hace suele ir en pijama y chanclas. "Hemos tenido la suerte de cogerte en primavera", responde Thais, "si llegamos a hacer la entrevista en verano vienes en pijama".