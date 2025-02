Un joven confiesa a Thais Villas que por España "iría a la guerra pero no a Eurovisión"

¿Tienen los adolescentes sentimiento patriótico? Thais Villas ha visitado un instituto de secundaria para conocer las opiniones de los jóvenes sobre este tema. La reportera quiere saber qué estarían dispuesto a hacer por España. Abril, sin dudarlo, afirma que sería "presidenta".

"Mandaría mucho pero para bien", añade. Guillermo, por su parte, estaría dispuesto a hacer el servicio militar. "No me importaría", afirma el chico. Su compañera, aunque afirma que le daría igual, preferiría no hacerlo. "¿Seríais capaces de ir a Eurovisión?", pregunta Thais. "Sí", responden animados. "Me apunto a todo", añade Abril.

Luis, por su parte, también haría la mili. "Todo lo que sea por España", responde. Su compañera Carla, en cambio, no. "A la guerra no voy a ir, no voy a durar ni una hora", expone. Adrián tampoco haría la mili. "Para deportes no valgo", afirma. Samuel sí que iría a la guerra por España, pero, en cambio, tiene claro que no iría a Eurovisión. María afirma que ir a la guerra o a Eurovisión no son lo suyo.