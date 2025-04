Una joven confiesa que le enfada coger el coche con mucho tráfico: "A veces insulto..."

El Intermedio salía a la calle para conocer qué es lo que más enfada a la gente. Una señora contaba, frente a las cámaras del programa, que le enfadaban "muchas cosas". "La familia muchas veces", confesaba, "no veas cómo te agobian". "Te llaman para preguntarte tonterías", añadía la señora, "y tú dices 'leche, ¿para esto me llamas?'".

Otra mujer afirmaba que le enfadaban las aglomeraciones. "Mucho agobio, me agobia muchísimo ver mucha gente", afirmaba. Otro chico, por su parte, indicaba que le enfadaba tener que estar pendiente de muchísimas cosas. "El hecho de tener móvil, redes sociales...". "Me da mucho agobio y ansiedad", añadía.

Una joven explicaba que, en su caso, le enfadaba coger el coche con mucho tráfico. "Cuando voy con el coche y no se mueve la gente, cuando cruzan por sitios por donde no deben...", exponía, "a veces insulto". Algo similar contestaba otro chico, que indicaba que se enfadaba cuando la gente anda despacio. "Me supera, me pongo de mal humor... pero con mi musiquita se me pasa", explicaba.

El programa proponía a las personas entrevistadas gritar ya que, como exponía el reportero, "un grito fuerte ayuda a liberar la ansiedad y mejorar el equilibrio emocional". Varias personas se animan a gritar frente a la cámara de El Intermedio. "Mira, me voy tres kilos menos, me voy feliz, me voy renovado", afirmaba un chico después de gritar.

