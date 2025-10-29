José Luis se reencuentra con Axel, que le salvó el día de la DANA: "Gracias a él puedo estar aquí"

José Luis se vio sorprendido por la riada estando en una nave en Paiporta. Consiguió salir, pero, finalmente, se tuvo que subir a un árbol para evitar que se le llevara el agua. Fue ahí donde lo vio Axel.

Andrea Ropero se ha desplazado hasta Paiporta. En este municipio, hace un año, sus calles se convirtieron en ríos en pocas horas por culpa de la DANA, lo que ponía en riesgo la vida de centenares de personas. Pero, como indica, también se dieron gestos que salvaron vidas. Uno de estos gestos fue el de Axel, que consiguió salvar la vida de José Luis.

José Luis se vio sorprendido por la riada mientras estaba en una nave en la que guardaba sus cosas. "Me sorprendió que había bastante tráfico. Me di cuenta a los 20 minutos de lo que estaba pasando porque se fue la luz", cuenta a Ropero. Al salir de la nave, sobre las 19:20 de la tarde, todavía no era consciente de todo lo que iba a llegar. "En ningún momento esperas que vaya a venir un pequeño tsunami", indica.

El joven subió al techo de una furgoneta para evitar que se le llevara el agua. José Luis grabó un video para que su familia no se preocupara y vieran que estaba bien. "Parecía un sueño de terror, estaba en medio de un océano de barro y no me podía mover", explica.

Axel estaba en un hotel de Paiporta cuando le sorprendió la riada. "En el bar del hotel empieza a entrar agua", explica. "Primero, empecé a grabar mi coche y, en ese plano, empiezo a ver a José Luis y empiezo a gritarle", añade.

José Luis se subió a un árbol y fue allí donde escuchó los gritos de Axel. Las personas que estaba en ese hotel decidieron organizarse para así poder salvar al joven. Para ello decidieron atar unas sábanas. "Nos daba miedo que no aguantara", cuenta a Ropero.

Por suerte, consiguieron que José Luis llegara hasta arriba. Axel cuenta que estaba desfallecido y tuvieron que subirlo a peso. "Estaba en un momento de shock que lo único que intentábamos era calmarle", añade Axel. "Cuando subí estaba temblando", comenta José Luis.

Cuando llegó a la habitación y se metió en la ducha para quitarse el barro, decidió grabar un vídeo para enviarlo a su familia y decirles que ya estaba a salvo. En el mismo, no puedo evitar comenzar a llorar ya que, como dice, fue cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado.

"Gracias a él puedo estar aquí", afirma José Luis, hablando de Axel. "Son cosas que, seguramente, por el mundo en el que está era casi lo único que nos podía unir", añade Axel, "aunque sea por una causa muy dramática, pero son regalos que te da la vida".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.