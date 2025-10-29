Wyoming responde tajante a Mazón por la DANA: "Cualquier otro político hubiera dimitido tras cambiar tanto de versión"

"Mazón tiene más caras que versiones", señala El Gran Wyoming que, indignado, repasa en este vídeo de 'La sobremesa interminable' todas las versiones que dio Mazón sobre el día de la DANA.

El Gran Wyoming responde en el plató de El Intermedio a Carlos Mazón después de eludir las preguntas sobre la DANA escudándose en que es el aniversario de la tragedia. "Es una semana especialmente dura, me quedo con la reflexión de qué podemos hacer cada uno para intentar minimizar el ruido", ha afirmado el presidente de la Generalitat Valenciana.

"Así que Mazón quiere que cese el ruido, pues no sé si le conviene, porque si hay silencio se van a escuchar mucho mejor los gritos de 'Mazón, dimisión'". "De todas formas, entiendo que no haya hablado de lo que hizo aquel día porque, cada vez que lo hace, da una versión diferente", explica el presentador de El Intermedio, que, desmonta en el vídeo todas las versiones que dio Mazon sobre qué hizo durante ese trágico día de la DANA.

"Primero dijo que había sido una comida con el presidente de la Patronal Valenciana, que duró hasta las 17 horas, algo a lo que el propio presidente reaccionó igual que cuando piden subir el salario mínimo, negándolo tajantemente", asegura El Gran Wyoming, que explica que, "después descubrimos que la comida fue con la periodista Maribel Vilaplana". "Nos dijeron que estuvo con él solo hasta las 17,45 horas, pero el dueño de El Ventorro lo aumentaba y aseguraba que Mazón se fue entre las 18 horas y las 18:30 horas", recuerda Wyoming, que destaca que "esta hora no concuerda con estar en el Cecopi a media tarde, que fue lo primero que defendió Mazón".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.