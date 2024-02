Tras anunciar que no dejará su acta de diputado y se va al Grupo Mixto , 'José Luis Ábalos', imitación de Raúl Pérez mediante, se encadena en el plató de El Intermedio. "Nadie va a separarme de esta silla, mi escaño y yo somos como uña y carne, como Simon and Garfunkel, como PSOE y dejarte tirado en la cuneta como un perro", afirma el exministro.

"Son muchas las afrentas que he soportado durante estas 24 horas, pero la que más me dolió, la que me hizo empezar a sospechar que el PSOE no iba a respaldarme, es que llamaron al grupo de WhatsApp del partido 'Aquí sobra alguien, puto Ábalos'", afirma el político en el vídeo sobre estas líneas. "A ver qué hacen ahora sin mi esa panda de sosos", comenta el diputado, que asegura que "era el único que llenaba el grupo con memes divertidos".

También señala que "no ha habido otro ministro de Fomento igual, si mañana me terminan echando a la calle, será porque yo puse esa calle". Sobre si sabía algo de las mordidas que, presuntamente, habría cobrado Koldo García, Ábalos sostiene que "no puedo saberlo todo, no soy Dios, aunque parece que el que se sentaba a mi diestra multiplicaba los panes, los peces y las comisiones".