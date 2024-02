Raúl Pérez se pone de nuevo en la piel del diputado José Luis Ábalos. El miembro del Grupo Mixto del Congreso ha logrado quitarse las cadenas que le aferraban a su sillón pero, a pesar de ello, se ha animado a dedicarle un tema ya que es, como declara, "lo que más quiero".

"Si me dan a elegir entre tú y mi cabeza, yo que siempre fui un pieza, ya no tengo amigos, ay sillón, me quedo contigo", canta 'Ábalos'. El 'diputado' tampoco se olvida en su canción de sus nuevos compañeros del congreso y canta: "Si me dan a elegir entre tú y el paro, yo por Koldo no pago, jolín, Grupo Mixto, allá voy, me quedo contigo".

Además, hace toda una declaración de intenciones, afirmando que "me he encadenado, y me quedo y me quedo". Y, añade, "yo solo deseo vivir del Estado, quedaos con Koldo, no con mi salario, sentado en mi escaño yo soy muy feliz".