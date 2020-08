El colaborador de El Intermedio imitó en una edición de 'Zanguangos del futuro' a José María Aznar, que desde el 2040 nos advertía sobre la pandemia de coronavirus, sin olvidarse de dar 'un mensaje de esperanza': "Españoles, estáis de enhorabuena. Primero porque me he dignado a hablaros y segundo porque os he sacado de esta crisis".

Sin embargo, el 'Aznar del futuro' acudía al 2020 a explicar cómo acabó creando 'España la buena' y haciéndose emperador tras derrocar al "peligroso Gobierno social comunista bolchevique marxista de Pedro Sánchez". "Estaba con mi Anita en Marbella pasando unos relaxing days de tostarse al sol y estalló la pandemia. Yo ya me lo barruntaba porque en tiempo de rojos, crisis, enfermedad y palomos cojos", explicaba el colaborador de El Intermedio desde la piel del expresidente.

Con el objetivo de derrocar al Gobierno "social comunista", el exlíder del PP lanzó "una encuesta que decía 'si me queréis como presidente salid a aplaudir a las 20:00'. Fue un clamor, todos los hogares españoles salieron a sus balcones". Entonces cumplió su prometido, y se presentó "en el Congreso para proclamarse" pero como le "pusieron muchos problemas" decidió crear 'España la buena'.

Otros momentos destacados

En la anterior edición de 'Zanguangos del futuro' Joaquín Reyes se convirtió en Froilán para explicar, desde una España en 2040, cómo se ha convertido en el nuevo rey. "El 'pifostio' le estalló a mi tío Felipe VI en la cara y renunció a toda la herencia del abuelo, así que un día que estaba el 'tito' firmando papeles y renuncias en su despacho le colé uno que decía que abdicaba el trono de España en mí".

El colaborador de El Intemedio también se metió en la piel de la activista Greta Thunberg: "Soy una niña muy humilde, no me importa la fama ni ser el nuevo referente, lo que realmente me importa es el futuro del planeta. Al encontrarme a Trump, me dieron unas ganas de cogerle del pescuezo...".

Joaquín Reyes también se metió en la piel del expresident de la Generalitat, en una grabación que le costó una visita inesperada de seis agentes de la Policía porque un vecino le confundió con el verdadero Puigdemont. "No estoy en el exilio, es un Interrail", aseguró.

En otro programa Joaquín Reyes imitó a Quim Torra, calificándose a sí mismo como un "independentista de pata negra": "Mira que odio España, pero es que Melody.. es oro molido". "Catalanes, catalanas, comparezco ante vosotros en un nuevo día clave en nuestro camino a la independencia", dijo en este vídeo.