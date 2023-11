"¡Qué duro es esto, no siento las piernas ni la cabeza!", destaca la princesa Leonor (interpretada por Joaquín Reyes) en El Intermedio, donde se presenta así: "Soy la heredera al trono y la adolescente más sobrecualificada favorita de España". "Aquí me tenéis en Zaragoza doblando el lomo preparándome por si estalla la guerra, pero no entre España y otro país, sino entre la mama y la yaya", destaca 'Leonor', que se pone a leer la Constitución.

"No me había dado tiempo a leerla antes porque me pusieron un examen sorpresa y no me da la vida", explica la 'heredera', que destaca que le está "encantando": "Es como una película de Kurosawa, tiene distintos puntos de vista y a la vez contradictorios". Y es que Leonor explica que mientras un articulo dice que "todos los españoles son iguales ante la ley", el otro habla sobre la inviolabilidad del rey: "¿En qué quedamos?, ¿mi papé es igual a los demás o no?". Puedes ver la imitación al completo en el vídeo principal de esta noticia.