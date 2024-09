A pocos meses de la celebración de las elecciones en Estados Unidos, Joaquín Reyes se transforma en la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris. La actual 'vicepresidenta' del gobierno de Estados Unidos recibe al programa en su despacho mientras busca unos informes de seguridad nacional.

En uno de sus mítines, 'Kamala' afirma, tras recibir un 'like' de Taylor Swift, que no solo representa a los jóvenes sino a todos los ciudadanos debido a que su padre "es negro, mi madre india, filipina por parte de un tío abuelo segundo, japonesa porque todos los martes ceno sushi y gitana porque compro en el mercadillo de Washington DC". 'Kamala' demuestra su "duende" versionando la canción 'Tú me camelas' de Niña Pastori: "Tú me 'kamalas', me lo ha dicho Tim Walz que me lo ha dicho Tim Walz... tú me 'kamalas'".

"Le he devuelto la ilusión al partido demócrata", afirma. Y además tiene la triple C: "Culta, Kamala y cachonda". "Ah, no, espérate si Kamala es con 'k'", añade después antes su error. "Estoy a favor de la libertad, de la alegría, del entusiasmo, de las buenas vibras", afirma en un mitin, "habrá quien diga que no tengo un programa muy concreto, pero, ¿quién necesita un programa teniendo la sonrisa de América?".