En una nueva entrega de 'Zanguangos', Joaquín Reyes se convierte nada más y nada menos que en una Kamala Harris que ya pisa despacho oval: "Soy la gran esperanza blanca de América, bueno, tiramisú, café latte", comenta en el vídeo sobre estas líneas la 'vicepresidenta', "por ahora", de los Estados Unidos.

'Kamala' repasa todos sus hitos, desde ser la primera mujer fiscal del distrito en San Francisco hasta convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos, pasando por su triunfo en un concurso de deletreo, que demuestra en pleno mitin: "T R U M P G I L I P O...".

La 'candidata demócrata' responde a los republicanos que aseguran que no es negra y para demostrar que es "la favorita de la people con rollazo" se marca unas acrobacias con una pelota de baloncesto. "Me ha dado un like Taylor Swift", celebra mientras se muestra como un "icono pop" que "represento a todos los ciudadanos del mundo libre".

'Kamala' también se pasea por una de sus 'oficinas de campaña', donde jóvenes voluntarios "recaudan dinero para mí como si fuera un Telemaratón": "No cobran nada, como si fueran mexicanos en la era Trump", comenta.

"Estoy a favor de la libertad, de la alegría, del entusiasmo, de las buenas vibras", explica 'Kamala', que señala que aunque "habrá quien diga que no tengo un programa muy concreto o algún 'madafaka' me puede tachar de inconsistente, o peor aún, de coach", ella aborda los problemas con "la sonrisa de América": "Derecho al aborto, sonrisa; matrimonio gay, sonrisa; América multicultural, sonrisa; tregua en Gaza, son... las 10, me voy".