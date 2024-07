El Intermedio recuerda la imitación que Joaquín Reyes hizo de Joe Biden en su sección 'Zanguangos'. El humorista se convirtió en el 46º presidente de los Estados Unidos para demostrar que, a pesar de que es "un senior en toda regla" está "fenomenal". "Hay gente que dice que estoy chocho", afirmó, "pero estoy mejor que nunca".

Para ello, 'Biden' decidió demostrar que esta todavía en plena forma haciendo skate. "¿Cómo os habéis quedado? Con el culo torcido", afirmó. "Lo que sí que me dan ganas de jubilarme es la política exterior... ¡menuda movida!", explicó. "Que si Putin y su afán imperialista, que si los chinos quieren conquistar Taiwán. Ah, y la última, que estamos preparando un golpe de estado en Venezuela", contó, "que no, que es broma, si a mi Venezuela me gusta mucho. Mira, si hasta voy en chándal como ellos".

"Estoy harto de tener que resolver los problemas del mundo. ¿Qué soy, 'Hermano Mayor'?", se lamentó. "Luego está lo de Israel y Gaza", añadió, "que no es que sea yo amigo de Netanyahu pero es que, ¿cómo no ir con el pueblo judío? Woody Allen, Barbra Streisand, Bar Refaeli, Dana International, Groucho Marx, Jesús de Nazaret... Si es que un pueblo así no te puede montar un genocidio, como mucho una alfombra roja".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.