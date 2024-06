Joaquín Reyes se convierte en el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en su sección 'Zanguangos'. Lo primero que hace es presentarse: "Abogado, profesor universitario, quinto presidente de nuestra democracia, deconstructor de la ETA e inventor del matrimonio homosexual, el aborto legal y la memoria histórica". "Esas cosas estaban en el mundo de las ideas pero llegó el Mandela de León y... las materializó".

"Ahora, como el progresismo vuelve a estar en peligro, me he venido a la Moncloa a estar disponible 24-7", explica 'Zapatero'. De hecho, le han montado incluso un pequeño despacho en las inmediaciones para que así pueda "montar la estrategia de los comicios". "Aquí tengo la caja de herramientas para desmontar la máquina del fango", muestra a la cámara.

'Zapatero' es sorprendido en pleno mitin aunque no recuerda qué candidato se presenta a las elecciones europeas por el Partido Socialista. "Me hago unos batiburrillos... se me ocurrió echar una mano en la campaña del 23 J, le han cogido el gustillo y ahora me llaman para todas las campañas", se lamenta. "Que una cosa es que uno no quiera ser un jarrón chino y otra que me conviertan en niño chino del bazar que te sigue a todas partes", añade.