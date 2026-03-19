Isma Juárez, Thais Villas y Cristina Gallego buscan líder para la izquierda: "Yolanda de Ferrol lleva cinco minutos descojonada"

Ante la falta de candidatos para liderar la izquierda a la izquierda del PSOE, Thais Villas, Cristina Gallego e Isma Juárez levantan teléfonos de españoles para ofrecerles este 'ilusionante' proyecto. Sus reacciones, en este vídeo.

'¿Sabe usted qué es lo que quiero?'

Después de que hoy Pablo Bustinduy también se autodescartara como candidato a liderar la izquierda a la izquierda del PSOE, Wyoming considera que este cargo "está tan cotizado como el de marinero en el estrecho de Ormuz".

Por ello, 'El Intermedio' se ofrece a echar una mano a la progresía plurinacional con su nuevo espacio '¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¡Sacar a la izquierda del agujero!'.

Cristina Gallego, Isma Juárez y Thais Villas se ocupan de hacer llamadas al azar en busca de alguien en España que quiera ser el nuevo líder de la izquierda.

Isma no tiene suerte con su llamada, pues la señora a la que le ofrece el "ilusionante reto" de ponerse al frente de la "izquierda transformadora" le responde con insultos.

Thais afirma que está hablando con una Yolanda de Ferrol y que, tras proponerle liderar Sumar, "lleva cinco minutos descojonada de risa".

Cristina dice haber conseguido algo: una tarifa con llamadas ilimitadas "que nos va a venir muy bien para buscar un pringado... un líder comprometido que sepa reflotar Sumar".

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