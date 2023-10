Madrid se vuelca con la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que se produce el día en que cumple 18 años, aunque Isma Juárez apunta que, en lugar de celebrarlo con una escapadita a Magaluf, le toca fiestón en el Congreso y jaleillo en el palacio".

En pleno centro de la capital, el reportero se acerca a una cola de gente que confiesa estar esperando a recoger uno de los pastelitos que repartía la Comunidad de Madrid con motivo de este evento y logra hacerse con uno.

"A ver si me cabe de una España", comenta antes de probarlo, y asegura que "sabe a historia", aunque no tiene muy claras sus calorías, pero uno de los chefs le aclara que "no engorda, solo son cinco minutos de cinta". "España no engorda", sentencia Juárez.