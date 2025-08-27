Isma Juárez pregunta si sería aceptado como nuevo vecino de la ecoaldea de Valdepiélagos: "Según como te portes..."

El reportero charlaba con Angelines y Juan, dos vecinos de esta ecoaldea. La pareja manifestaba que, para ellos, visitar Madrid, por ejemplo, cada vez era más difícil. "Tanto coche, tanto lío... uy, qué horror", afirmaba Angelines.

Isma Juárez visitaba Valdepiélagos en su sección 'Un país en la riñonera' para conocer su ecoaldea. El reportero tenía la oportunidad de visitar a Juan y Angelines, los vecinos más mayores de la ecoaldea.

"Somos en muchos sitios los más mayores, esto es lo peligroso", comentaba, entre risas, Juan. Unos amigos de la pareja comenzaron a organizarse para crear la ecoaldea, y esto les motivó a formar parte de ella.

La pareja, como explicaban a Isma, pasaban su tiempo dando paseos por la zona ya que, debido a su edad, no podían trabajar en el huerto. "También estarán a tope con la ecología", les decía Juárez. "Sí, estamos tocados de ese ala", respondía Juan.

"Ir a Madrid nos cuesta", añadía Angelines, "ver tanto coche, tanto lío... uy, qué horror". Isma se interesaba también sobre qué se podía hacer para vivir en la ecoaldea de Valdepiélagos. "La persona que venga tiene que tener cosas en común", respondía Juan.

El reportero preguntaba si él podría ser aceptado como un nuevo vecino. "Según como te portes", respondía Angelines. Isma veía que la pareja ya tenía la comida preparada y, por ello, aprovechaba para unirse. "Nos parece perfecto", respondía Juan. "Con esta pinta tienes pinta de comer mucho, me empiezas a preocupar", añadía. "Cada día soy más alto, solo de comer", respondía Isma.

