Increíble momentazo en El Intermedio con el reportero Isma Juárez improvisando una breve canción para Wyoming. Tras conocer a Jan Angelim, músico de 'Mara Hope', Isma Juárez se sincera sobre sus preferencias: "Me gusta mucho la música brasileña, me gusta mucho Caetano Veloso y me gusta mucho Seu Jorge".

Además, el reportero propone "interpretar algo" junto a Jan Angelim "a pesar de no haber cantado jamás nada". Por su parte, el artista se muestra totalmente a favor: "Podemos hacer una 'jam session' aquí y, si sale bien, podemos formar un dúo".

Jan Angelim admite que "no se gana pasta", pero sí "otras experiencias bonitas e interesantes para la vida".

Finalmente, Isma Juárez se anima a cantar: "Mira qué cosa más linda, el repor de Isma para El Intermedio. ¿Te gusta, Wyoming? Espero que sí".