El próximo 6 de abril José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se darán el 'sí, quiero' en una ceremonia que levanta gran expectación entre los españoles. Lo que hace a Isma Juárez establecerse el siguiente reto: "Voy a intentar que el señor alcalde de Madrid me invite a su boda".

Sin embargo, al intentar sonsacarle más información sobre cómo será el enlace y si habrá petardos en su boda; el alcalde reacciona: "No, porque tú no estás invitado. ¿Cómo te voy a invitar si no me sé ni tu nombre?".

Al ver que se va, Isma Juárez aprovecha para hacerle la siguiente pregunta: "¿Usted también es fan de los atascos, como Ayuso, que dijo que le gustaban?". "No tiene usted una buena intención", responde Almeida, que no puede evitar reír y decirle: "Tiene mejor cara que intención". Puedes ver este momentazo y el divertido porque entre ambos en el vídeo principal de la noticia. "Es un liante", concluye el alcalde.