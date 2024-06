En Madrid se está celebrando la Feria del Libro en el parque del Retiro e Isma Juárez no ha querido perderse esta cita con la cultura. El reportero ha charlado con varios asistentes para conocer cuántos libros han adquirido en la feria y si han podido conocer a alguno de sus autores favoritos.

Una señora le cuenta que ha comprado 'La revolución de las invisibles', de Sandra Errer. "He visto muchos libros sobre esa temática lo cual me congratula", le dice a Isma, "eso significa que hay una reflexión de que las mujeres somos importantes lo que pasa que no nos han tenido muy en cuenta". La mujer, además, le explica que nunca compra libros en formato electrónico, "todo físico". "Me gusta pasar la página", añade.

Isma también charla con Víctor y su madre. El joven le cuenta que está leyendo 'La leyenda del ladrón', de Juan Gómez Jurado. Su madre ya se lo ha leído aunque lo compró él. "Está bien", le cuenta ella a Isma. El reportero también charla con Eduardo y Yolanda, que vienen todos los años desde Jerez de la Frontera a la feria.

"Hemos comprado 15 libros entre los dos", cuenta Eduardo. La pareja tienen una rutina muy concreta para visitar el evento: "Por la mañana vamos a la zona de sombra y por la tarde la otra zona". "Vemos todas las casetas", añade Yolanda. "Se han hecho un excel con las zonas de sol", les dice Isma sorprendido. "Somos profesionales", responden. "Estoy hablando con los dos 'hooligans' de la Feria del Libro", añade el reportero.