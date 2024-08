Las niñas entrevistadas por Thais Villas están muy ilusionadas con el tema del que les toca hablar en esta ocasión. "Animales", anuncia la reportera de El Intermedio. "Uuuh, a mí me encantan", se apresura en responder una de ellas. Sin embargo, un pequeño cree que "llevan mucho trabajo", aún así, "son una cucada".

Según los alumnos de este colegio, los animales son "adorables", "majos" y "dan mucha compañía". "Saber que no somos la única especie en este planeta me hace sentir feliz", reflexiona Sebastián, dejando a Thais muy sorprendida con su razonamiento. Los tigres, los leones o los perros suelen ser los animales preferidos, pero también hay quien se acuerda de los ajolotes o los dragones barbudos. Las ranas, las arañas, los tiburones, los toros o las serpientes son los más odiados.

Muchos de ellos tienen mascotas. "Mi pez se llama Blue", cuenta una niña. "¿Cómo es?", quiere saber la reportera. "Azul", responde la pequeña con una lógica aplastante. "Tengo ocho perros, pero solo me acuerdo de tres nombres", reconoce una de ellas. "Antes tenía una gata, se murió y ahora soy alérgica a los gatos. Como nací con ella y ya se ha muerto, ya puedo ser alérgica a los gatos", contesta otra niña.

Preguntados por el vegetarianismo, algunos de ellos afirman tener sentimientos encontrados. "Me gusta la carne, pero no me la quiero comer porque sale de un animal muerto", es una de las frases que mejor resume el sentir general.

