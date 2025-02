Inés Rodríguez visita la prisión de Alcatraz, en San Francisco: "Las celdas son accesibles... ni un bordillo ni nada"

Inés Rodríguez ha viajado hasta San Francisco, en California, Estados Unidos, para asistir a un concierto del cantante Zayn Malik, ex miembro del grupo One Direction. Además, ha comprobado cómo es la accesibilidad en esta ciudad.

La reportera explica que la ciudad es bastante accesible pero que la comida es "carísima". "Voy a tener que ir mucho a plató para recuperarme económicamente de esto", comenta. Inés ha visitado la mítica prisión de Alcatraz. Al ver una de sus celdas, la reportera afirma: "Por lo menos son accesibles... ni un bordillo ni nada".

En el acceso al concierto Rodríguez ha encontrado una cola larguísima pero ella ha podido evitarla: "Por coja me cuelo". Le reportera, además, ha compartido algunas imágenes del concierto. "Hay un huevo de gente pero me siento super segura... lo mismo será porque son todo tías", afirma, irónica. Al terminar el evento, reconoce que no se sabía ninguna canción pero que ha disfrutado mucho del concierto. "Me dijeron '¿te vienes?' y yo... 'para qué me invitas si sabes cómo me pongo'", concluye.