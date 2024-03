El Intermedio sale a la calle para preguntar a los españoles sobre esos apelativos cariñosos que utilizan con sus parejas. En este sentido, una chica asegura que "normalmente nos llamamos monete, monkey": "Vemos muchas cosas de monitos y nos gustan mucho, aunque rocen un poco el maltrato animal y es como dos monos abrazados, como tú y yo", explica esta chica, que confiesa que a veces para darse las buenas noches "decimos monita noche" y que este tipo de motes "te hace sentir querido".

Un chico señala que llama a su pareja "cuchufleta", porque "me hace gracia y le enfada". "¿Lo tienes que decir ahora?", comenta ella, notablemente molesta, que explica que en su caso usa motes como "amor, cariño, gordi", que ya ha empleado en relaciones anteriores. El chico defiende que no sabía esto, a lo que ella le responde asegurando que "me va a dejar aquí mal, lo hemos hablado".

Una pareja madura asegura que se llaman "ca" desde "los 16 hasta los 59", si bien afirman que "el ca sigue ahí". En el caso de otro chico, asegura que tiraba de "pichurri y gordi", si bien a una relación anterior le llamaba "caballito de mar". Al conocer que los caballitos de mar tienen una pareja para toda la vida y que se agarran de la colita, afirma que "algo he acertado".