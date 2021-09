Dani Mateo repasa en el plató de El Intermedio los virales sobre la erupción del volcán de La Palma que están arrasando en redes sociales. "Es cierto que hay una actividad volcánica que no se veía en los últimos 50 años", pero "para algunos habitantes de La Palma no es para perder los nervios", destaca el presentador, que destaca que "es un pueblo valiente que no piensa ponerse a correr porque estalle un volcán".

El presentador muestra en este vídeo el "ejemplo" que están dando algunos habitantes de La Palma de "cómo mantener la calma y ver el lado bueno de esta emergencia". Desde una mujer que anima a una turista diciéndole que así tiene "unas vacaciones diferentes" al hombre que calma a los presentes afirmando que todavía les daba tiempo a comer.