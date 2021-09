Dani Mateo destaca en el plató de El Intermedio a "la verdadera estrella de la convención del PP": Isabel Díaz Ayuso, que estos días se encuentra de gira por Nueva York promocionando la Comunidad de Madrid. Y es que el presentador afirma que esta "gira americana de Ayuso podría hacer sombra a la convención de Casado porque la presidenta madrileña está dejando varias "perlas".

Además, el presentador destaca que "no parece que los medios americanos estén muy interesados en cubrir a la presidenta madrileña porque ahí solo veo a medios de aquí". Una reflexión que origina una gran teoría a Dani Mateo: "¿Y si Ayuso en realidad está en España y todo ha sido un montaje?, ya nos hizo creer que el Zendal era un hospital". Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo de arriba.

Wyoming analiza los fallos técnicos de la intervención de Casado

"Me temo que la convención no ha empezado con buen pie", destaca El Gran Wyoming, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el 'tierra trágame' que vivió Casado al no realizar una prueba de sonido.