'Dora la Conservadora' canta a Franco: "Había una vez un Paquito chiquitito.. que a pocos rojos fusiló"

El Intermedio recuerda una de las intensas aventuras de 'Dora la Conservadora' (Cristina Gallego) por el panorama político de España. En concreto se centra en su 'visita' a Sant Cugar del Valles.

En esta localidad, la CUP criticó en su día que una concejala de Vox celebrase que había nacido el mismo día de "la liberación" de la ciudad por parte de las tropas franquistas.

"Esto es tener memoria, y es histórico, porque por un día los catalanes no pusieron la mano para cobrar, sino con el brazo en alto", aplaude 'Dora la Conservadora'.

Y para festejar más este 'gran momento de la historia', 'Dora' canta su particular versión de 'Un Paquito chiquitito': "Había una vez un Paquito chiquitito, había una vez un Paquito chiquitito. Que no podía, que no podrías alabar. Pasaron un, dos, tres, cuatro y 50 años y dar la turra a pocos rojos fusiló".