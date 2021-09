Arranca la Convención Nacional del PP, un encuentro que durará toda la semana en el que participarán numerosos exlíderes del partido y en el que Pablo Casado busca redefinir su programa para presentarse como alternativa a Pedro Sánchez y alcanzar la Moncloa. Además, se espera que el congreso sirva para mostrar unidad interna tras las últimas tensiones vividas con Isabel Díaz Ayuso.

"Me temo que la convención no ha empezado con buen pie", destaca El Gran Wyoming, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el 'tierra trágame' que vivió Casado al no realizar una prueba de sonido. Y es que el líder del PP sufrió problemas técnicos con el micro. "Vaya tela, pero claro, los que llevaban antes los temas de sonido están en el talego", afirma el presentador en su análisis del PP que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Las "perlas" de Ayuso en su gira americana

"¿Y si Ayuso en realidad está en España y todo ha sido un montaje?, ya nos hizo creer que el Zendal era un hospital", reflexiona Dani Mateo al ver las llamativas intervenciones de Ayuso en su gira americana.