Dani Mateo ha afirmado en El Intermedio que "la política, como el deporte, es un trabajo en equipo". Un concepto que, al parecer, tiene muy claro Javier Imbroda, "entrenador de la ACB, seleccionador nacional, excoach motivacional y, actualmente, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía".

Este ha presentado, acompañado por el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, el nuevo decreto de escolarización que ha aprobado su ejecutivo para los jóvenes andaluces.

"El problema es que, para ser consejero de Educación, Imbroda parece no haberse estudiado mucho el temario. Y, claro, como los periodistas huelen la sangre, empiezan a hacer preguntas muy técnicas", ha destacado Dani Mateo.

Preguntado por si algunos alumnos tendrían prioridad, el consejero ha respondido: "Nosotros lo que queremos... A ver si yo lo tengo claro... Si no yo apelo a mi director general para que me ayude y me asesore".

"Tiempo muerto. ¿Aquí no se puede pedir tiempo muerto? Pues cambio... que entre el director", ha comentado Mateo.

